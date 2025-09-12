Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 13:59
    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    На берегу реки Араз планируется установка новых наблюдательных постов для мониторинга водных ресурсов.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела кадастрового учета и реестра Службы государственного надзора за использованием и охраной вод Рафик Вердиев на панельной дискуссии "Технологии и практики охраны окружающей среды" в рамках Baku Water Week.

    По его словам, деятельность этих постов будет играть важную роль в управлении водными ресурсами и оценке эффективности мер по адаптации к изменению климата.

    В настоящее время из 148 существующих гидропостов 40 уже работают в автоматизированном режиме, 64 готовят к запуску.

    "В освобожденном от оккупации Карабахском регионе создано 13 новых пунктов наблюдения. Дополнительные гидропосты появятся и на берегу Араза", - отметил он.

    река Араз освобожденные территории Baku Water Week водные ресурсы
    Araz çayı sahilində yeni su müşahidə məntəqələri qurulacaq

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей