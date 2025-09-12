На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

На берегу реки Араз планируется установка новых наблюдательных постов для мониторинга водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела кадастрового учета и реестра Службы государственного надзора за использованием и охраной вод Рафик Вердиев на панельной дискуссии "Технологии и практики охраны окружающей среды" в рамках Baku Water Week.

По его словам, деятельность этих постов будет играть важную роль в управлении водными ресурсами и оценке эффективности мер по адаптации к изменению климата.

В настоящее время из 148 существующих гидропостов 40 уже работают в автоматизированном режиме, 64 готовят к запуску.

"В освобожденном от оккупации Карабахском регионе создано 13 новых пунктов наблюдения. Дополнительные гидропосты появятся и на берегу Араза", - отметил он.