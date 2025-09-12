İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Araz çayı sahilində yeni su müşahidə məntəqələri qurulacaq

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Araz çayı sahilində yeni su müşahidə məntəqələri qurulacaq

    Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Araz çayının sahilində əsində su ehtiyatlarının monitorinqi üçün yeni müşahidə məntəqələrinin yaradılması planlaşdırılır.

    Buna "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin Kadastr uçot və reyestr şöbəsinin müdürü Rafiq Verdiyev deyib.

    R. Verdiyev bildirib ki, Araz sahəsi İranla sərhəd olduğundan bir neçə stansiya birgə bərpa edilib və müvafiq komissiyanın qərarına əsasən, gələcəkdə əlavə stansiyaların da quraşdırılması planlaşdırılır.

    O əlavə edib ki, Araz çayının Qarabağdakı sahəsi bölgənin su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsində mühüm rol oynayır:

    "Bu stansiyalar vasitəsilə həm içməli su təminatı, həm də əkin sahələrinin suvarılması üçün məlumatların toplanması və idarə edilməsi mümkün olacaq".

    R. Verdiyev qeyd edib ki, məntəqələnin fəaliyyəti su ehtiyatlarının idarə olunması və iqlim dəyişmələrinə adaptasiya tədbirlərinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün mühüm rol oynayacaq.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda çayların rejiminin və su ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi üçün yaradılan 148 məntəqədən 40-ı artıq avtomatlaşdırılmış məlumat yığımı həyata keçirir.

     "148 məntəqədən 64-ü hələ tam işə qoşulmayıb, lakin onların avadanlaşdırılması üçün işlər aparılır. İşğaldan azad edilən Qarabağ bölgəsində artıq 12-13 yeni müşahidə məntəqəsi qurulub, Araz sahilində isə əlavə məntəqələrin yaradılması planlaşdırılır".

    ADSEA Rafiq Verdiyev müşahidə məntəqələri Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı
    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti