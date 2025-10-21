На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"
21 октября, 2025
- 12:48
На Бакинском судостроительном заводе завершен капитальный ремонт судна "Ханкенди".
Об этом сообщает Report со ссылкой на завод.
В результате масштабных реставрационных и реконструкционных работ, проведенных профессиональным инженерно-техническим составом предприятия, технические показатели судна были полностью восстановлены, повышены его надежность и срок эксплуатации.
Успешное завершение проекта еще раз подтверждает высокий производственный потенциал, технические возможности и соответствие деятельности Бакинского судостроительного завода международным стандартам.
Судно "Ханкенди", построенное на Бакинском судостроительном заводе, является флагманским кораблем стоимостью $378 миллионов долларов США, сданным в эксплуатацию в сентябре 2017 года.
Длина судна составляет 155 метров, ширина - 32 метра, вес - 17,6 тыс. тонн.