На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"

На Бакинском судостроительном заводе завершен капитальный ремонт судна "Ханкенди".

Об этом сообщает Report со ссылкой на завод.

В результате масштабных реставрационных и реконструкционных работ, проведенных профессиональным инженерно-техническим составом предприятия, технические показатели судна были полностью восстановлены, повышены его надежность и срок эксплуатации.

Успешное завершение проекта еще раз подтверждает высокий производственный потенциал, технические возможности и соответствие деятельности Бакинского судостроительного завода международным стандартам.

Судно "Ханкенди", построенное на Бакинском судостроительном заводе, является флагманским кораблем стоимостью $378 миллионов долларов США, сданным в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Длина судна составляет 155 метров, ширина - 32 метра, вес - 17,6 тыс. тонн.