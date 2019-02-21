На Бакинском судостроительном заводе построят еще два танкера для ASCO

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ На Бакинском судостроительном заводе будет построено еще два танкера для Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Как сообщает Report, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ООО "Бакинский судостроительный завод" подписали соответствующий договор.

Договор подписан председателем пароходства Рауфом Велиевым и исполнительным директором Бакинского судостроительного завода Иманверди Гасановым.

В целом, в рамках плана обновления флота ASCO планируется закупить и построить на Бакинском судостроительном заводе более 70 судов в ближайшие 10 лет. Среди них танкеры, сухогрузы, паромы, пассажирские и прочие суда.

В настоящее время на заводе для ASCO строятся два танкера нового поколения типа RCT12C, два парома типа Ro-Pax (CNF- 18C). Они будут построены к концу 2020 года.