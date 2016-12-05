На Бакинской пассажирской станции проводится капитальный ремонт железнодорожной магистрали

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта капитального ремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик (600 км) на Бакинской пассажирской станции проводится реконструкция главной железнодорожной магистрали протяженностью 1,1 тысячи метров.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", уже завершена прокладка железнодорожного участка протяженностью 500 м.

Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Ремонтные работы продлятся два дня.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано более 185 км железной дороги.