На Абшеронской кольцевой железной дороге введена в эксплуатацию остановка "Дярнягюль"

На Абшеронской кольцевой железнодорожной линии введена в эксплуатацию остановка "Дярнягюль".

Как сообщает Report, сегодня с утра поезда уже останавливаются на станции.

Согласно информации, ведется соответствующая работа по выполнению задач, вытекающих из "Государственной программы на 2025–2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий".

Завершение работ на станции и его ввод в эксплуатацию является очередным шагом в направлении дальнейшего совершенствования железнодорожных пассажироперевозок.