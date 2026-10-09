МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку
Инфраструктура
- 09 октября, 2026
- 19:11
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В Баку 11 октября с 08:00 до 13:00 временно изменят организацию движения транспорта на ряде улиц и проспектов.
Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Временные меры будут введены в рамках подготовки к международному мероприятию, которое начнется в столице 15 октября.
Ограничения охватят улицы Мехти Гусейна, Истиглалият, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Иззеддина Гасаноглу, Юсифа Сафарова, Гюлары Гадирбековой и Ниязи, а также проспекты Нефтчиляр и Гейдара Алиева.
"Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать поездки, учитывать возможные заторы и пользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.
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