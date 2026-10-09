İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Gələn həftə Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti tənzimlənəcək

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2026
    • 18:54
    Gələn həftə Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti tənzimlənəcək

    Gələn həftə Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti tənzimlənəcək.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabr 15-dən Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təlimi həyata keçiriləcək. Təlim çərçivəsində oktyabrın 11-də saat 08:00–13:00 aralığında Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq.

    "Təlim Mehdi Hüseyn küçəsi, İstiqlaliyyət küçəsi, Neftçilər prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, İzzəddin Həsənoğlu küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti, Gülarə Qədirbəyova küçəsi və Niyazi küçəsi istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur", məlumatda vurğulanıb.

    Nəqliyyatın hərəkəti Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:23

    Premyer Liqanın VII turunda "Sabah" "Neftçi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    21:13

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    20:58

    BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    20:50

    AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur

    Maliyyə
    20:42
    Foto

    SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edib

    Energetika
    20:40

    Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb

    Hadisə
    20:28
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:25

    Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaq

    Energetika
    20:14

    ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti