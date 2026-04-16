Мустафаев: "Север-Юг" на практике доказал свою жизнеспособность и конкурентоспособность

Международный транспортный коридор "Север–Юг" подтвердил свою конкурентоспособность и устойчивую работу в сложных условиях.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

По его словам, коридор надежно функционирует и обеспечивает бесперебойные грузопотоки даже в условиях высокой нестабильности. "В этих условиях маршрут на практике доказал свою жизнеспособность и конкурентоспособность", - отметил он.

Мустафаев подчеркнул, что ведется активная работа по цифровизации коридора, что позволит существенно ускорить логистические процессы по всему маршруту.

Он также сообщил, что за первые два месяца 2026 года наблюдается положительная динамика: объем транзитных перевозок вырос на 23%, при этом железнодорожные перевозки увеличились на 61%, а автомобильные - на 13%.

Вице-премьер добавил, что Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках межправительственного соглашения по коридору.

Кроме того, он напомнил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана, в том числе из России. По его словам, этот шаг направлен на укрепление доверия в регионе и развитие транспортно-логистического сотрудничества.

"На сегодняшний день через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом перевезено около 26 тыс. тонн грузов, основную часть которых составляют зерно и удобрения", - напомнил он.