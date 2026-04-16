İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Baş nazirin müavini: Şimal-Cənub dəhlizi rəqabət qabiliyyətini təsdiq edib

    "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi rəqabət qabiliyyətini təsdiq edib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dəhliz etibarlı şəkildə fəaliyyət göstərir və indiki son dərəcə mürəkkəb şəraitdə fasiləsiz yük axınlarını təmin edir: "Bu şəraitdə dəhliz praktikada öz həyat qabiliyyətini və rəqabət qabiliyyətini təsdiq edib".

    "Biz dəhlizin rəqəmsallaşdırılması üçün birgə səylər göstəririk ki, bu da marşrutun bütün uzunluğunda logistik prosesləri əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirməyə imkan verəcək. 2026-cı ilin 2 ayında "Şimal–Cənub" istiqamətində davamlı müsbət dinamika müşahidə olunur: tranzit daşımaların həcmi 23 % artıb, bu zaman xüsusilə əhəmiyyətli artım dəmir yolu daşımalarında 61 %, həmçinin avtomobil daşımalarında 13 % artım qeydə alınıb ki, bu da dəhlizin artan rolunu və ona tələbatı təsdiq edir. Bu kontekstdə həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan "Şimal–Cənub" dəhlizi ilə bağlı Hökumətlərarası Saziş çərçivəsində nəzərdə tutulmuş işləri tam yerinə yetirir", - deyə hökumət rəsmisi əlavə edib.

    Bundan başqa, o xatırladıb ki, müxtəlif istiqamətlərdən, o cümlədən Rusiyadan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana yük daşınmasına məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb: "Bu addım regionda etimadın möhkəmləndirilməsinə yönəlib və regional əlaqələrin inkişafına, iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin, nəqliyyat-logistika əməkdaşlığının genişləndirilməsinə kömək edir. Bu günə qədər Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Rusiyadan Ermənistana tranzitlə əsas hissəsini buğda və gübrələr təşkil edən təxminən 26 min ton yük çatdırılıb".

