Мустафаев: Объем автомобильных грузоперевозок Азербайджан-Россия вырос на 9%

Объем автомобильных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией по итогам 2025 года превысил 5,4 млн тонн, что говорит о 9%-ном росте в годовом выражении.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

"Важное значение имеет предстоящее сегодня подписание дорожной карты по внедрению электронной накладной e-CMR. Реализация данного документа послужит важным шагом на пути цифровизации транспортно-логистической сферы, позволит значительно упростить процедуры перевозок и повысить прозрачность и эффективность грузопотоков между нашими странами", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер также подчеркнул, что Азербайджан благодаря своему географическому положению выступает важным транзитным узлом на маршрутах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

"Совместно с нашими партнерами, в том числе с РФ, проводится системная работа по модернизации и развитию инфраструктуры с целью вывода данных коридоров на полную пропускную мощность. Азербайджан вложил крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры на своей территории", - добавил он.