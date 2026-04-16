Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Мустафаев: Объем автомобильных грузоперевозок Азербайджан-Россия вырос на 9%

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 15:02
    Мустафаев: Объем автомобильных грузоперевозок Азербайджан-Россия вырос на 9%

    Объем автомобильных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией по итогам 2025 года превысил 5,4 млн тонн, что говорит о 9%-ном росте в годовом выражении.

    Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

    "Важное значение имеет предстоящее сегодня подписание дорожной карты по внедрению электронной накладной e-CMR. Реализация данного документа послужит важным шагом на пути цифровизации транспортно-логистической сферы, позволит значительно упростить процедуры перевозок и повысить прозрачность и эффективность грузопотоков между нашими странами", - сказал Мустафаев.

    Вице-премьер также подчеркнул, что Азербайджан благодаря своему географическому положению выступает важным транзитным узлом на маршрутах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

    "Совместно с нашими партнерами, в том числе с РФ, проводится системная работа по модернизации и развитию инфраструктуры с целью вывода данных коридоров на полную пропускную мощность. Азербайджан вложил крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры на своей территории", - добавил он.

    Шахин Мустафаев Азербайджано-российские отношения Межправительственная комиссия (МПК) Зангилан Грузоперевозки через Азербайджан
    Azərbaycan və Rusiya arasında avtomobillə yük daşımalarının həcmi açıqlanıb
    Azerbaijan-Russia road cargo tops 5.4 million tonnes in 2025

    Последние новости

    Лента новостей