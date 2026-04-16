İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Rusiya arasında avtomobillə yük daşımalarının həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 14:46
    Azərbaycan və Rusiya arasında avtomobillə yük daşımalarının həcmi açıqlanıb

    Ötən il Azərbaycan və Rusiya arasında avtomobillə yük daşımalarının həcmi 5,4 milyon tondan artıq olub.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəlki illə müqayisədə sözügedən göstərici təxminən 9 % artıb.

    "Bu gün imzalanması nəzərdə tutulan "e-CMR" elektron qaiməsinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənədin həyata keçirilməsi nəqliyyat-logistika sahəsinin rəqəmsallaşdırılması yolunda mühüm addım olacaq, daşıma prosedurlarını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə və ölkələrimiz arasında yük axınlarının şəffaflığını və səmərəliliyini artırmağa imkan verəcək", - deyə hökumət rəsmisi qeyd edib.

    Ş.Mustafayev əlavə edib ki, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" marşrutlarında mühüm tranzit qovşağı kimi çıxış edir: "Tərəfdaşlarımızla, o cümlədən Rusiya ilə birlikdə bu dəhlizləri tam buraxılış gücünə çıxarmaq məqsədilə infrastrukturun modernizasiyası və inkişafı üzrə sistemli iş aparılır. Azərbaycan öz ərazisində nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına böyük investisiyalar yatırıb".

    Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan Yük daşımaları
    Мустафаев: Объем автомобильных грузоперевозок Азербайджан-Россия вырос на 9%
    Azerbaijan-Russia road cargo tops 5.4 million tonnes in 2025

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti