Мустафаев: Инфраструктура на границе с Ираном позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки

Инфраструктура на азербайджано-иранской границе позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"Ранее мы совместно с российской делегацией осмотрели ключевые компоненты новых веток МТК "Север - Юг" и "Восток - Запад", включая автомагистраль в направлении поселка Агбенд, автомобильный мост и строящиеся пункты пропуска на Азербайджано-иранской границе. Данная инфраструктура обеспечит пропускную способность до тысячи грузовых автомобилей в сутки" , - отметил Мустафаев.