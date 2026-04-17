Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Мустафаев: Инфраструктура на границе с Ираном позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки

    17 апреля, 2026
    Инфраструктура на азербайджано-иранской границе позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Ранее мы совместно с российской делегацией осмотрели ключевые компоненты новых веток МТК "Север - Юг" и "Восток - Запад", включая автомагистраль в направлении поселка Агбенд, автомобильный мост и строящиеся пункты пропуска на Азербайджано-иранской границе. Данная инфраструктура обеспечит пропускную способность до тысячи грузовых автомобилей в сутки" , - отметил Мустафаев.

    Шахин Мустафаев Азербайджано-российские отношения Транспортный коридор Север-Юг
