Мустафаев: Инфраструктура на границе с Ираном позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки
Инфраструктура
- 17 апреля, 2026
- 11:18
Инфраструктура на азербайджано-иранской границе позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.
"Ранее мы совместно с российской делегацией осмотрели ключевые компоненты новых веток МТК "Север - Юг" и "Восток - Запад", включая автомагистраль в направлении поселка Агбенд, автомобильный мост и строящиеся пункты пропуска на Азербайджано-иранской границе. Данная инфраструктура обеспечит пропускную способность до тысячи грузовых автомобилей в сутки" , - отметил Мустафаев.
13:32
Йылмаз: Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок словно возвращается назадВ регионе
13:31
Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкцийДругие страны
13:25
Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном КавказеВнешняя политика
13:19
Фото
Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:18
Фото
Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPPИнфраструктура
13:10
Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документовВнешняя политика
13:10
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:01
АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-ГовсанИнфраструктура
12:53