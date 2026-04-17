    İnfrastruktur
    • 17 aprel, 2026
    • 11:27
    Şahin Mustafayev: İranla sərhəddəki infrastrukturla sutkada minə yaxın yük maşını buraxılacaq

    Azərbaycan-İran sərhədindəki infrastruktur sutkada 1 000-ə yaxın yük maşınının buraxılmasına imkan verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.

    "Daha əvvəl biz Rusiya nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində avtomobil yolu, avtomobil körpüsü və Azərbaycan-İran sərhədində inşa edilməkdə olan buraxılış məntəqələri daxil olmaqla, "Şimal-Cənub" və "Şərq-Qərb" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yeni qollarının əsas komponentlərinə baxış keçirmişik. Bu infrastruktur sutkada minə yaxın yük avtomobilinin buraxılış qabiliyyətini təmin edəcək", - o qeyd edib.

    Мустафаев: Инфраструктура на границе с Ираном позволит пропускать до 1 тыс. грузовиков в сутки
    Mustafayev: Infrastructure on border with Iran to allow for passage of up to 1,000 trucks per day

