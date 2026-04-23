Мурадова: WUF13 станет новым этапом для Азербайджана

Проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13) станет новым этапом развития градостроительства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Продвижение участия женщин" в Баку.

По ее словам, WUF13, который пройдет 17-22 мая в Баку, имеет стратегическое значение для страны.

"На фоне общественно-политических и постконфликтных реалий последних лет градостроительство уже не является лишь вопросом инфраструктуры. В первую очередь речь идет о национальном развитии, учете интересов населения, обеспечении социальной справедливости и безопасности", - подчеркнула она.

Мурадова также отметила, что восстановительные работы на освобожденных территориях ведутся с применением высоких стандартов качества. "На этих территориях формируются азербайджанские стандарты на основе концепций "умный город" и "умное село". Эти современные модели управления свидетельствуют о вступлении нашей страны в новый этап развития в сфере градостроительства и формировании примера для мира", - добавила она.