    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Инфраструктура
    • 23 апреля, 2026
    • 16:20
    Мурадова: WUF13 станет новым этапом для Азербайджана

    Проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13) станет новым этапом развития градостроительства в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Продвижение участия женщин" в Баку.

    По ее словам, WUF13, который пройдет 17-22 мая в Баку, имеет стратегическое значение для страны.

    "На фоне общественно-политических и постконфликтных реалий последних лет градостроительство уже не является лишь вопросом инфраструктуры. В первую очередь речь идет о национальном развитии, учете интересов населения, обеспечении социальной справедливости и безопасности", - подчеркнула она.

    Мурадова также отметила, что восстановительные работы на освобожденных территориях ведутся с применением высоких стандартов качества. "На этих территориях формируются азербайджанские стандарты на основе концепций "умный город" и "умное село". Эти современные модели управления свидетельствуют о вступлении нашей страны в новый этап развития в сфере градостроительства и формировании примера для мира", - добавила она.

    Бахар Мурадова Всемирный форум городов (WUF13)
    Bahar Muradova: "WUF13 Azərbaycan üçün yeni mərhələdir"
    Bahar Muradova: WUF13 marks new stage for Azerbaijan

