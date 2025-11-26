Монголия может войти в Совет по железнодорожному транспорту СНГ

Планируется разработать ежегодный план и долгосрочную программу совместных мероприятий железнодорожных администраций в области кадровой политики, социальной работы и гуманитарного сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников Дмитрий Шаханов на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

По его словам, реализация такой программы станет возможной при поддержке членов Совета. Шаханов отметил, что многолетняя деятельность Совета является примером продуктивного взаимодействия и способствует стабильной эксплуатации железных дорог в регионе.

Глава конфедерации также сообщил о значимых итогах в области профсоюзного сотрудничества. В частности, в сентябре Профсоюз железнодорожников Монголии присоединился к Международной конфедерации на правах полноправного члена. Он добавил, что организация готова поддержать возможную инициативу Улан-Батора по присоединению к деятельности Совета по железнодорожному транспорту.