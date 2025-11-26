Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Монголия может войти в Совет по железнодорожному транспорту СНГ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 11:53
    Монголия может войти в Совет по железнодорожному транспорту СНГ

    Планируется разработать ежегодный план и долгосрочную программу совместных мероприятий железнодорожных администраций в области кадровой политики, социальной работы и гуманитарного сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников Дмитрий Шаханов на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

    По его словам, реализация такой программы станет возможной при поддержке членов Совета. Шаханов отметил, что многолетняя деятельность Совета является примером продуктивного взаимодействия и способствует стабильной эксплуатации железных дорог в регионе.

    Глава конфедерации также сообщил о значимых итогах в области профсоюзного сотрудничества. В частности, в сентябре Профсоюз железнодорожников Монголии присоединился к Международной конфедерации на правах полноправного члена. Он добавил, что организация готова поддержать возможную инициативу Улан-Батора по присоединению к деятельности Совета по железнодорожному транспорту.

    Monqolustan MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasına daxil ola bilər
    Mongolia may join CIS Railway Transport Council

