    Минтранс РФ: В Иране ж/д линию Решт - Астара будут строить российские компании

    Инфраструктура
    • 01 сентября, 2025
    • 22:18
    Строительством железнодорожного участка Решт - Астара в Иране, который является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", будут заниматься российские компании.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в эфире телеканала "Россия-1".

    "Конечно, для нас важно вот это соединение в Иране, построить железнодорожный маршрут Решт - Астара. Коллегам надо окончательно определить трассировку, нужно начать работать, собственно говоря, по выкупу земельных участков, - сказал он. - Строить будут российские компании".

    Напомним, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали в апреле текущего года заявлял, что железная дорога Решт - Астара может быть построена не ранее чем через 3-4 года. 

