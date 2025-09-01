    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Andrey Nikitin: Rusiya şirkətləri İranda Rəşt-Astara dəmir yolu xəttini çəkəcək

    İnfrastruktur
    • 01 sentyabr, 2025
    • 23:16
    Andrey Nikitin: Rusiya şirkətləri İranda Rəşt-Astara dəmir yolu xəttini çəkəcək

    Rusiya şirkətləri İranda Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Rəşt-Astara dəmir yolu hissəsinin tikintisinə cəlb olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiyanın nəqliyyat naziri Andrey Nikitin "Rossiya-1" telekanalının efirində deyib.

    "Əlbəttə, İranda bu əlaqə bizim üçün, Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisi üçün vacibdir. Həmkarlar, nəhayət marşrutu müəyyənləşdirməlidirlər, biz əslində torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı işə başlamalıyıq. Tikinti ilə Rusiya şirkətləri məşğul olacaq", - o deyib. 

    Xatırladaq ki, 2023-cü ildə Rusiya və İran "Şimal-Cənub" layihəsi çərçivəsində Azərbaycanla İran arasında Rəşt-Astara yolunun Fars körfəzi limanlarına çıxışı təmin edəcək 160 kilometrlik hissəsinin birgə tikintisinə dair saziş imzalayıb. Layihənin ümumi dəyəri 1,6 milyard avrodur. Sənədə əsasən, Moskva və Tehran layihələndirmə, tikinti, eləcə də mal və xidmətlərin çatdırılmasını birgə maliyyələşdirəcək.

    İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali bu ilin aprelində bəyan etmişdi ki, Rəşt-Astara dəmir yolu ən tezi 3-4 ildən sonra tikilə bilər.

    Rəşt-Astara dəmir yolu   Rusiya   İran  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Минтранс РФ: В Иране ж/д линию Решт - Астара будут строить российские компании

    Son xəbərlər

    23:56

    Maduro: Venesuela son 100 ilin ən ciddi təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    23:42

    Çexiyanın keçmiş baş naziri mitinqdə hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ miqrantlarla mübarizə üçün Çikaqoya Milli Qvardiya və zirehli maşınlar göndərir

    Digər ölkələr
    23:16

    Andrey Nikitin: Rusiya şirkətləri İranda Rəşt-Astara dəmir yolu xəttini çəkəcək

    İnfrastruktur
    23:12
    Video

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:56

    Britaniyanın xarici işlər naziri Fələstini tanımaq planlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:44

    Zelenski: Payızda mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməliyik

    Digər ölkələr
    22:35

    Kobaxidze: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı təmiz səhifədən başlamaq istəyirik

    Region
    22:23

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti