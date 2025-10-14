Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Минтранс: Казахстан поддерживает инициативу создания Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 11:31
    Минтранс: Казахстан поддерживает инициативу создания Зангезурского коридора

    Казахстан поддерживает инициативу создания Зангезурского коридора, как важного элемента целостной и устойчивой транспортной архитектуры региона.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    "Проект Зангезурского коридора имеет особое значение и рассматривается Казахстаном как важный элемент формирования целостной и устойчивой транспортной архитектуры региона. Казахстан поддержит данную инициативу наших азербайджанских братьев", - отметил министр.

    Нурлан Сауранбаев напомнил, что по итогам 2024 года объемы транспортировки контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличились почти втрое, а за восемь месяцев текущего года - еще в два раза.

    Казахстан Зангезурский коридор инфраструктура
    Kazakhstan supports initiative to create Zangazur Corridor – Ministry of Transport

    Последние новости

    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    11:36

    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей