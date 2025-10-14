Минтранс: Казахстан поддерживает инициативу создания Зангезурского коридора

Казахстан поддерживает инициативу создания Зангезурского коридора, как важного элемента целостной и устойчивой транспортной архитектуры региона.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Проект Зангезурского коридора имеет особое значение и рассматривается Казахстаном как важный элемент формирования целостной и устойчивой транспортной архитектуры региона. Казахстан поддержит данную инициативу наших азербайджанских братьев", - отметил министр.

Нурлан Сауранбаев напомнил, что по итогам 2024 года объемы транспортировки контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличились почти втрое, а за восемь месяцев текущего года - еще в два раза.