    Минтранс Чехии: Цифровая трансформация транспорта уже не выбор, а необходимость

    Азербайджан занимает лидирующие позиции в сфере цифровой трансформации транспорта, и это заслуживает похвалы.

    Об этом Report заявил представитель Министерства транспорта Чехии Якуб Ченек.

    По его словам, в период председательства Азербайджана в Международном транспортном форуме стране удалось вывести на новый уровень вопросы цифровизации и развития городского транспорта.

    "Во время президентства Азербайджана в Международном транспортном форуме особое внимание уделялось цифровизации и устойчивому развитию транспортных систем. Чехия намерена продолжить те приоритеты, которые определил Баку", - сказал представитель ведомства.

    Ченек отметил, что Чехия в настоящее время занимает пост первого вице-президента форума и в 2026–2027 годах примет на себя председательство.

    "Наши приоритеты сейчас находятся на стадии обсуждения. Цифровая трансформация транспорта уже не выбор - это необходимость. Мы высоко оцениваем лидерство Азербайджана в этой области", - добавил он.

    Напомним, что в Баку состоялось заседание Совета по управлению транспортом Международного транспортного форума.

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"
    Czech Transport Ministry: Digital transformation of transport no longer a choice but a necessity

