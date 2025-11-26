Министр: Грузооборот по коридору "Север-Юг" будет доведен до 5 млн тонн

Грузооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" с 1 января 2028 года планируется довести до 5 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По его словам, в будущем этот показатель будет увеличен до 15 млн тонн в год: "На азербайджанском участке коридора активно продолжаются работы по обновлению инфраструктуры. К концу текущего года реконструкция линии будет завершена, параллельно ведутся строительные и восстановительные работы на линии Алят-Османлы-Астара".

Министр отметил, что для развития коридора "Север-Юг" осуществляется тесное сотрудничество и с Ираном: "Предусматривается значительный обмен работами по строительству терминала "Астара". Строительство терминала планируется завершить к концу 2026 года".