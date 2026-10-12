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    Министр: Чехия рассматривает участие в развитии метро и трамвайной сети Баку

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 10:33
    Министр: Чехия рассматривает участие в развитии метро и трамвайной сети Баку

    Чешская Республика рассматривает перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в области модернизации системы общественного транспорта столицы, включая метрополитен и трамвайную сеть, а также в продвижении Среднего коридора, развитии логистического центра в Аляте и укреплении взаимодействия в авиационной отрасли.

    Как передает Report, данное заявление сделал министр транспорта Чехии Иван Беднарик (Ivan Bednárik) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

    Министр подчеркнул, что Азербайджан выполняет стратегически важную функцию в обеспечении связи между Европой, Южным Кавказом, Центральной Азией и другими регионами. Возрастающая роль Транскаспийского транспортного коридора придаёт двустороннему диалогу особую актуальность.

    "Общая задача заключается в том, чтобы сделать этот маршрут быстрее, надежнее и конкурентоспособнее за счет устранения узких мест, повышения оперативной совместимости и объединения железных дорог, портов, автодорог и логистических центров в единую мультимодальную сеть.

    И.Беднарик отметил, что чешские компании готовы предложить проверенные решения в сфере железнодорожного транспорта, сигнализации и телекоммуникаций, систем городской мобильности, интеллектуального транспорта и управления дорожным движением.

    Министр уточнил, что сотрудничество не ограничивается исключительно поставками оборудования, а предполагает формирование долгосрочного партнёрства, охватывающего подготовку местных кадров и трансфер технологий на всех стадиях реализации проектов.

    "В свою очередь, правительство Чехии готово поддержать эти инициативы и содействовать созданию надежной правовой и финансовой базы сотрудничества, включая инструменты экспортного финансирования", - добавил министр.

    Азербайджано-Чешский бизнес-форум Иван Беднарик
    Çexiya Bakıda tramvay xətlərinin çəkilişində iştirak etmək istəyir
    Czech Republic eyes cooperation with Azerbaijan on public transport, Middle Corridor
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