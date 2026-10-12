Министр: Чехия рассматривает участие в развитии метро и трамвайной сети Баку

Чешская Республика рассматривает перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в области модернизации системы общественного транспорта столицы, включая метрополитен и трамвайную сеть, а также в продвижении Среднего коридора, развитии логистического центра в Аляте и укреплении взаимодействия в авиационной отрасли.

Как передает Report, данное заявление сделал министр транспорта Чехии Иван Беднарик (Ivan Bednárik) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

Министр подчеркнул, что Азербайджан выполняет стратегически важную функцию в обеспечении связи между Европой, Южным Кавказом, Центральной Азией и другими регионами. Возрастающая роль Транскаспийского транспортного коридора придаёт двустороннему диалогу особую актуальность.

"Общая задача заключается в том, чтобы сделать этот маршрут быстрее, надежнее и конкурентоспособнее за счет устранения узких мест, повышения оперативной совместимости и объединения железных дорог, портов, автодорог и логистических центров в единую мультимодальную сеть.

И.Беднарик отметил, что чешские компании готовы предложить проверенные решения в сфере железнодорожного транспорта, сигнализации и телекоммуникаций, систем городской мобильности, интеллектуального транспорта и управления дорожным движением.

Министр уточнил, что сотрудничество не ограничивается исключительно поставками оборудования, а предполагает формирование долгосрочного партнёрства, охватывающего подготовку местных кадров и трансфер технологий на всех стадиях реализации проектов.

"В свою очередь, правительство Чехии готово поддержать эти инициативы и содействовать созданию надежной правовой и финансовой базы сотрудничества, включая инструменты экспортного финансирования", - добавил министр.