Министр: Географическое положение определило путь развития Азербайджана
- 01 октября, 2026
- 10:04
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Азербайджан, не имеющий прямого выхода к мировому океану, инвестирует в транспортную инфраструктуру, чтобы укрепить региональную связанность и снизить свою географическую уязвимость.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
"Азербайджан является страной, не имеющей прямого выхода к мировому океану, но это также определило наш путь. Осознавая особенности своего географического положения, мы уделяем большое внимание связанности, активно инвестируем в транспортную инфраструктуру и стремимся снизить географическую уязвимость", - сказал министр.
По его словам, Азербайджан вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры, уделяя особое внимание транспортным и логистическим проектам.
В числе ключевых проектов Джаббаров выделил Средний коридор и Бакинский международный морской торговый порт в Аляте.