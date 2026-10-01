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    Министр: Географическое положение определило путь развития Азербайджана

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2026
    • 10:04
    Министр: Географическое положение определило путь развития Азербайджана

    Азербайджан, не имеющий прямого выхода к мировому океану, инвестирует в транспортную инфраструктуру, чтобы укрепить региональную связанность и снизить свою географическую уязвимость.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    "Азербайджан является страной, не имеющей прямого выхода к мировому океану, но это также определило наш путь. Осознавая особенности своего географического положения, мы уделяем большое внимание связанности, активно инвестируем в транспортную инфраструктуру и стремимся снизить географическую уязвимость", - сказал министр.

    По его словам, Азербайджан вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры, уделяя особое внимание транспортным и логистическим проектам.

    В числе ключевых проектов Джаббаров выделил Средний коридор и Бакинский международный морской торговый порт в Аляте.

    Микаил Джаббаров Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Региональный форум CAMCA
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    Minister: Geographical location has shaped Azerbaijan's development path
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