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Министерство: Жалобы по поводу аренды муниципальных земель расследуются

Министерство: Жалобы по поводу аренды муниципальных земель расследуются В Азербайджане расследуются жалобы по поводу аренды муниципальных земель.
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 17:47
Министерство: Жалобы по поводу аренды муниципальных земель расследуются

В Азербайджане расследуются жалобы по поводу аренды муниципальных земель.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев на брифинге, посвященном дополнениям и изменениям в Земельный кодекс.

По его словам, в некоторых случаях муниципалитеты пытаются сдавать в аренду пастбища, предназначенные для общего пользования: "Граждане также обращаются с заявками на аренду этих участков. Однако, согласно законодательству, эти муниципальные земли должны находиться в общем пользовании и не подлежат сдаче в аренду".

Ф.Тагиев отметил, что в настоящее время ведется работа по определению того, какие пастбища в базе земельно-кадастровых данных находятся в ведении муниципалитетов.

"Цель состоит в том, чтобы четко установить правовой статус, правила управления участками выгона на муниципальных землях. Поэтому планируется поэтапный ввод новой информации в базу данных. Это позволит главам муниципалитетов видеть на кадастровых картах конкретные границы пастбищных угодий. Тем самым будет предотвращена незаконная сдача данных территорий в аренду, и граждане будут точно знать, что эти земли находятся в общем пользовании", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsinə dair narazılıqlar araşdırılır

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