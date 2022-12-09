Министерство: В Баку около 20% такси имеют особую лицензию

В Баку примерно 20% используемых в пассажироперевозках легковых автомобилей - такси имеют особую лицензию.

В Баку примерно 20% используемых в пассажироперевозках легковых автомобилей - такси имеют особую лицензию.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

По его словам, большинство транспортных средств, работающих в качестве такси, и их водители не отвечают стандартам.

"Одна из основных проблем - несоответствие как автомобилей, так и водителей требующимся нормам. Если обратить внимание на международную практику, то не найти страны, где данная сфера не регулируется. Везде требуется разрешение. Важность разрешения в том, что государство определяет стандарты. После получения лицами, соответствующими этим требованиям разрешения, проверяется дата выпуска и другие параметры автомобиля, на котором будут оказываться услуги такси. Основной момент – наличие у этих лиц знаний и навыков.

До сих пор в Азербайджане более 1300 водителей были привлечены к международным обучающим программам. До апреля будущего года около 8 тыс. водителей должны пройти тренинги", - отметил замминистра.