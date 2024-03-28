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Министерство: Ряд требований к деятельности такси уже имелся в законодательстве

Министерство: Ряд требований к деятельности такси уже имелся в законодательстве
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 19:38
Министерство: Ряд требований к деятельности такси уже имелся в законодательстве

Деятельность такси смогут продолжить только те, кто в течение 3 месяцев подаст электронную заявку на использование в качестве такси автомобилей возрастом не старше 15 лет, и получит необходимое разрешение.

Об этом Report заявили в Министерстве цифрового развития и транспорта, комментируя утвержденные сегодня Кабинетом министров "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

В министерстве отметили, что многие требования к автомобилям такси, вытекающие из сегодняшнего постановления, имелись в законодательстве и ранее.

"Новым является лишь требование об установке видеокамер для съемки салона, оснащенных картой памяти, способной хранить информацию не менее 1 месяца", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке RİNN: Taksilərə qoyulmuş əksər tələblər qanunvericilikdə bu günə qədər var idi

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