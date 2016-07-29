Министерство налогов Азербайджана строит 33-этажное здание

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Турецкая строительная компания Tekfen İnşaat будет строить новое административное здание министерства налогов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте компании.

Согласно информации, здание будет 33-этажным. Высота здания составит 169 м, общая площадь - 44,2 тыс. кв. м. Здание будет размещено на территории в 30 тыс. кв. м.

Отметим, что официальное административное здание SOCAR Tower было построено компанией Tekfen İnşaat.