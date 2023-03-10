Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%

За последние пять лет запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%.

За последние пять лет запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, упал уровень воды рек, впадающих в Мингячевирское водохранилище: "Государство проводит регулирующую работу, но гражданам также следует экономно расходовать воду".

Керимов подчеркнул, что последние 8 лет в стране наблюдается засуха: "Это связано с сокращением количества осадков и низким уровнем воды в трансграничных реках".