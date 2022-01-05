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Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими

Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими Следующие пять лет будут историческими с точки зрения восстановления и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.
Инфраструктура
5 января 2022 г. 16:22
Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими
Report

Следующие пять лет будут историческими с точки зрения восстановления и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в ближайшем будущем Азербайджан сохранит свои лидерские позиции в регионе.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является ведущей экономикой Южного Кавказа. «Страна неуклонно продвигается вперед по пути достижения быстрого развития, логистических возможностей, благоприятной платформы для бизнеса. Растущая социально-экономическая мощь нашей страны создает хорошую почву и для общего развития региона. Экономическая мощь, растущая за счет инновационных реформ, обновления модели экономического управления в соответствии с современными требованиями, позволяет Азербайджану стать инициатором и организатором глобальных проектов, оказывающих положительное влияние на экономику Южного Кавказа и окружающих регионов", - заявил он.

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Версия на английском языке Economy Minister: "Next 5 years will be historic period in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycanda növbəti 5 il tarixi dövr olacaq”

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