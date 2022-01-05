Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими

Следующие пять лет будут историческими с точки зрения восстановления и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

Следующие пять лет будут историческими с точки зрения восстановления и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в ближайшем будущем Азербайджан сохранит свои лидерские позиции в регионе.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является ведущей экономикой Южного Кавказа. «Страна неуклонно продвигается вперед по пути достижения быстрого развития, логистических возможностей, благоприятной платформы для бизнеса. Растущая социально-экономическая мощь нашей страны создает хорошую почву и для общего развития региона. Экономическая мощь, растущая за счет инновационных реформ, обновления модели экономического управления в соответствии с современными требованиями, позволяет Азербайджану стать инициатором и организатором глобальных проектов, оказывающих положительное влияние на экономику Южного Кавказа и окружающих регионов", - заявил он.