MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявит завтра о начале продажи льготных квартир в Бинагади, Ширване и Евлахе.

Как сообщили Report в агентстве, публикация нового объявления запланирована на 29 октября, а процесс выбора квартир продлится до конца текущего года.

В продажу поступят как квартиры из ранее реализованных проектов агентства, так и из строящихся жилых комплексов в Бинагади, Ширване и Евлахе.

В MİDA отметили, что для удобства граждан в системе "льготное жилье" проводится регулярное обновление. Интерфейс платформы обновлен в современном дизайне, усовершенствованы этапы регистрации, получения предварительного согласия и выбора квартиры. Обновлены также письменные и видеоинструкции, с которыми можно ознакомиться на сайте агентства и в его социальных сетях.