Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2025
    • 17:15
    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявит завтра о начале продажи льготных квартир в Бинагади, Ширване и Евлахе.

    Как сообщили Report в агентстве, публикация нового объявления запланирована на 29 октября, а процесс выбора квартир продлится до конца текущего года.

    В продажу поступят как квартиры из ранее реализованных проектов агентства, так и из строящихся жилых комплексов в Бинагади, Ширване и Евлахе.

    В MİDA отметили, что для удобства граждан в системе "льготное жилье" проводится регулярное обновление. Интерфейс платформы обновлен в современном дизайне, усовершенствованы этапы регистрации, получения предварительного согласия и выбора квартиры. Обновлены также письменные и видеоинструкции, с которыми можно ознакомиться на сайте агентства и в его социальных сетях.

    MİDA льготное жилье квартиры продажа
    Sabah Binəqədi, Şirvan və Yevlaxdakı güzəştli mənzillərin satışı ilə bağlı elan veriləcək - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    17:31
    Фото
    Видео

    Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения

    Армия
    17:26

    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    17:24

    Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии

    Инфраструктура
    17:22

    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    17:16

    На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

    В регионе
    17:15

    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:11

    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Другие страны
    17:08

    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    Лента новостей