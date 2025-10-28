İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Sabah Binəqədi, Şirvan və Yevlaxdakı güzəştli mənzillərin satışı ilə bağlı elan veriləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:31
    Binəqədi, Şirvan və Yevlaxdakı yaşayış komplekslərində mənzillər bu ilin sonuna qədər satışa çıxarılacaq.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən (MİDA) bildirilib.

    Məlumata görə, növbəti elanın sabah verilməsi və mənzil seçimi prosesinin bu ilin sonuna qədər aparılması nəzərdə tutulur. Satışa Agentliyin əvvəlki layihələri ilə yanaşı, hazırda inşası davam edən Binəqədi, Şirvan və Yevlax yaşayış komplekslərində yerləşən güzəştli mənzillər çıxarılacaq.

    "Vətəndaşların rahatlığı üçün "Güzəştli mənzil" sistemində mütəmadi olaraq təkmilləşdirmə işləri aparılır. Son yeniliklər çərçivəsində sistemin ümumi görünüşü müasir dizaynda yenilənib, qeydiyyat, ilkin razılıq qərarının alınması, mənzil seçimi və gözləmə qaydasında seçim prosesləri ilə bağlı yazılı və video təlimatlar yenilənib. Vətəndaşlar yeni təlimatlarla Agentliyin internet səhifəsi və sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə tanış ola bilərlər", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

