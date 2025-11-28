MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в ближайшее время начнет строительство нового жилого комплекса в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом корреспонденту Report в Ширване сообщила пресс-секретарь Агентства Диана Дадашова.

По ее словам, проект, который будет реализован в Нахчыване, уже находится на стадии исполнения: "Начаты проектные работы для строительства жилого комплекса".