MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване
Инфраструктура
- 28 ноября, 2025
- 15:15
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в ближайшее время начнет строительство нового жилого комплекса в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом корреспонденту Report в Ширване сообщила пресс-секретарь Агентства Диана Дадашова.
По ее словам, проект, который будет реализован в Нахчыване, уже находится на стадии исполнения: "Начаты проектные работы для строительства жилого комплекса".
