Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 15:15
    MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

    Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в ближайшее время начнет строительство нового жилого комплекса в Нахчыванской Автономной Республике.

    Об этом корреспонденту Report в Ширване сообщила пресс-секретарь Агентства Диана Дадашова.

    По ее словам, проект, который будет реализован в Нахчыване, уже находится на стадии исполнения: "Начаты проектные работы для строительства жилого комплекса".

    Нахчыванская Автономная Республика MİDA новый жилой комплекс соцжилье
    MİDA Naxçıvanda yeni yaşayış kompleksinin inşasına hazırlıq görür

    Последние новости

    15:37

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%

    Финансы
    15:35

    В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджету

    Другие страны
    15:29

    Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армии

    Армия
    15:28

    Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоров

    Другие страны
    15:26

    Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала

    Финансы
    15:21

    Индия рассчитывает до конца 2025 года заключить торговую сделку с США

    Другие страны
    15:18

    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%

    Финансы
    15:15

    MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

    Инфраструктура
    15:12

    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 2%

    Энергетика
    Лента новостей