    MİDA Naxçıvanda yeni yaşayış kompleksinin inşasına hazırlıq görür

    İnfrastruktur
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:57
    MİDA Naxçıvanda yeni yaşayış kompleksinin inşasına hazırlıq görür

    Yaxın vaxtlarda Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni yaşayış kompleksinin inşasına başlayacaq.

    Bunu "Report"un Şirvana ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında Agentliyin mətbuat katibi Diana Dadaşova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Naxçıvanda həyata keçiriləcək layihə artıq icra mərhələsindədir: "Yaşayış kompleksinin inşası üçün layihələndirmə işlərinə başlanılıb".

    MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в Нахчыване

