MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК Евлаха

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) начнет продажу 179 квартир в жилом комплексе (ЖК) в городе Евлахе 3 декабря в 11:00.

Об этом корреспонденту Report в Евлахе заявила пресс-секретарь ведомства Диана Дадашова.

По ее словам, данный процесс будет осуществляться в соответствии с "Правилами продажи льготных квартир".

"Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения предварительного согласия и его подтверждения в электронном кабинете до старта продаж", - отметила она.

Дадашова также озвучила стоимость квартир в ЖК в Евлахе:

- Однокомнатная квартира – 40 200 манатов,

- Двухкомнатная квартира – 45 225 манатов,

- Трехкомнатная квартира – 70 490 манатов,

- Четырехкомнатная квартира – 103 740 манатов.

Представитель Агентства добавила, что процесс продажи будет проводиться полностью в электронном формате и на основе прозрачного механизма.