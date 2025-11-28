Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК Евлаха

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 14:29
    MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК Евлаха

    Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) начнет продажу 179 квартир в жилом комплексе (ЖК) в городе Евлахе 3 декабря в 11:00.

    Об этом корреспонденту Report в Евлахе заявила пресс-секретарь ведомства Диана Дадашова.

    По ее словам, данный процесс будет осуществляться в соответствии с "Правилами продажи льготных квартир".

    "Согласно пункту 5.6 Правил, оплата стоимости квартиры за счет ипотечного кредита возможна только после получения предварительного согласия и его подтверждения в электронном кабинете до старта продаж", - отметила она.

    Дадашова также озвучила стоимость квартир в ЖК в Евлахе:

    - Однокомнатная квартира – 40 200 манатов,

    - Двухкомнатная квартира – 45 225 манатов,

    - Трехкомнатная квартира – 70 490 манатов,

    - Четырехкомнатная квартира – 103 740 манатов.

    Представитель Агентства добавила, что процесс продажи будет проводиться полностью в электронном формате и на основе прозрачного механизма.

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

