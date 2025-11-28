MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    28 noyabr, 2025
    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Yevlax Yaşayış Kompleksi üzrə 179 mənzilin satışı 3 dekabr saat 11:00-da başlayacaq və 8 dekabr 11:00-da başa çatacaq.

    Bunu "Report"un Yevlaxa ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında qurumun mətbuat katibi Diana Dadaşova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, satış prosesi "Güzəştli mənzillərin satışına dair qaydalar"a uyğun şəkildə aparılacaq: "Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən, mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödənilməsi yalnız ilkin razılıq alınaraq elektron kabinetdə təsdiqlənməsindən sonra mümkündür".

    D. Dadaşovanın sözlərinə görə, Yevlax Yaşayış Kompleksində mənzillərin qiymətləri aşağıdakı kimi olacaq:

    1 otaqlı mənzil – 40 200 manat,

    2 otaqlı mənzil – 45 225 manat,

    3 otaqlı mənzil – 70 490 manat,

    4 otaqlı mənzil – 103 740 manat.

    MİDA rəsmisi əlavə edib ki, satış prosesi tam elektron qaydada və şəffaf mexanizm əsasında aparılacaq.

