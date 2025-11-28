MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır
- 28 noyabr, 2025
- 13:51
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Yevlax Yaşayış Kompleksi üzrə 179 mənzilin satışı 3 dekabr saat 11:00-da başlayacaq və 8 dekabr 11:00-da başa çatacaq.
Bunu "Report"un Yevlaxa ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında qurumun mətbuat katibi Diana Dadaşova bildirib.
Onun sözlərinə görə, satış prosesi "Güzəştli mənzillərin satışına dair qaydalar"a uyğun şəkildə aparılacaq: "Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən, mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödənilməsi yalnız ilkin razılıq alınaraq elektron kabinetdə təsdiqlənməsindən sonra mümkündür".
D. Dadaşovanın sözlərinə görə, Yevlax Yaşayış Kompleksində mənzillərin qiymətləri aşağıdakı kimi olacaq:
1 otaqlı mənzil – 40 200 manat,
2 otaqlı mənzil – 45 225 manat,
3 otaqlı mənzil – 70 490 manat,
4 otaqlı mənzil – 103 740 manat.
MİDA rəsmisi əlavə edib ki, satış prosesi tam elektron qaydada və şəffaf mexanizm əsasında aparılacaq.