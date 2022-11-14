МИД Казахстана: Есть хорошая возможность развивать сухопутные перевозки из Китая через Азербайджан

Есть хорошая возможность развивать сухопутные перевозки из Китая через Азербайджан.
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По его словам, Китай является одним из основных партнеров Казахстана - по объему торговли он занимает второе место после России.
"Если считать Европейский Союз, состоящий из 27 членов, то ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером и инвестором, но если говорить о странах, то на первом месте стоит Россия, а сразу за ней идет Китай, который также становится одним из крупнейших инвесторов, и который вкладывает много средств не только в энергетику, но и в такие области, как строительство, машиностроение и промышленность", - отметил Р.Василенко.
Замглавы внешнеполитического ведомства также подчеркнул большую долю морской торговли в товарообороте.
"Сейчас морская торговля также огромна, и мы даже не претендуем на то, чтобы конкурировать с объемом товаров, которые перевозятся из Китая в Европу по морю. Но есть действительно хорошая возможность, учитывая геополитические потрясения, развивать сухопутные перевозки из Китая, через Казахстан и через так называемый Средний коридор, который проходит не только через Китай и Казахстан, но и через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Черное море и Восточную Европу", - заявил он.