МИД Казахстана: Есть хорошая возможность развивать сухопутные перевозки из Китая через Азербайджан

Есть хорошая возможность развивать сухопутные перевозки из Китая через Азербайджан.

Есть хорошая возможность развивать сухопутные перевозки из Китая через Азербайджан.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью местному СМИ.

По его словам, Китай является одним из основных партнеров Казахстана - по объему торговли он занимает второе место после России.

"Если считать Европейский Союз, состоящий из 27 членов, то ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером и инвестором, но если говорить о странах, то на первом месте стоит Россия, а сразу за ней идет Китай, который также становится одним из крупнейших инвесторов, и который вкладывает много средств не только в энергетику, но и в такие области, как строительство, машиностроение и промышленность", - отметил Р.Василенко.

Замглавы внешнеполитического ведомства также подчеркнул большую долю морской торговли в товарообороте.

"Сейчас морская торговля также огромна, и мы даже не претендуем на то, чтобы конкурировать с объемом товаров, которые перевозятся из Китая в Европу по морю. Но есть действительно хорошая возможность, учитывая геополитические потрясения, развивать сухопутные перевозки из Китая, через Казахстан и через так называемый Средний коридор, который проходит не только через Китай и Казахстан, но и через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Черное море и Восточную Европу", - заявил он.

