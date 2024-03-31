Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на весенне-летнее расписание полетов

Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно.

Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно.

Об этом Report сообщили в международном аэропорту Гейдар Алиев.

В этот период из Баку 35 авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по более чем 70 направлениям. Увеличена частота рейсов в некоторые города России, Средней Азии и стран Персидского залива. С марта увеличено количество рейсов по популярным европейским направлениям, таким как Париж, Прага, Барселона, Вена, Милан и Лондон. Кроме того, ожидается привлечение новых международных авиакомпаний, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.



Также в Международном аэропорту Гейдар Алиев в рамках плана подготовки к весенне-летнему переходному периоду принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности производственной деятельности и полетов.