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Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на весенне-летнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на весенне-летнее расписание полетов Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно.
Инфраструктура
31 марта 2024 г. 13:01
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на весенне-летнее расписание полетов

Бакинский аэропорт с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года включительно.

Об этом Report сообщили в международном аэропорту Гейдар Алиев.

В этот период из Баку 35 авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по более чем 70 направлениям. Увеличена частота рейсов в некоторые города России, Средней Азии и стран Персидского залива. С марта увеличено количество рейсов по популярным европейским направлениям, таким как Париж, Прага, Барселона, Вена, Милан и Лондон. Кроме того, ожидается привлечение новых международных авиакомпаний, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.

Также в Международном аэропорту Гейдар Алиев в рамках плана подготовки к весенне-летнему переходному периоду принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности производственной деятельности и полетов.

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