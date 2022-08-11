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Международных автоперевозчиков в Азербайджане стало втрое больше

Международных автоперевозчиков в Азербайджане стало втрое больше В первом полугодии текущего года в Азербайджане насчитывалось 204 физических и юридических лица, занимающихся международными автоперевозками.
Инфраструктура
11 августа 2022 г. 10:47
Международных автоперевозчиков в Азербайджане стало втрое больше

В первом полугодии текущего года в Азербайджане насчитывалось 204 физических и юридических лица, занимающихся международными автоперевозками.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество транспортных средств, задействованных в международных автоперевозках, увеличилось в 2,7 раза и достигло 7 208.

За отчетный период перевозчикам было выдано на 29,7% больше бланков разрешений, чем годом ранее. Это означает увеличение активности азербайджанских перевозчиков на рынке международных автоперевозок на 22,4%.

На рынке двусторонних автоперевозок со странами, имеющими наибольшее количество международных автоперевозок с Азербайджаном, зафиксирован рост на 4%. По сравнению с январем-июнем прошлого года участие азербайджанских компаний в перевозках, осуществляемых в этих направлениях, увеличилось на 6 815 единиц, а участие иностранных перевозчиков сократилось на 2 234 единицы. Доля рынка азербайджанских перевозчиков в соседних странах увеличилась на 7,7% в направлении Турции, на 10,2% в направлении Грузии, на 5,4% в направлении России и на 7,2% в направлении Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq avtomobil daşıyıcılarının sayı 3 dəfəyə yaxın artıb

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