Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии "локальное-глобальное"

Инициативы, реализуемые Азербайджаном, включая многосекторные подходы к созданию устойчивых и здоровых городов, служат ярким примером практической синергии принципа "локальное-глобальное".

Как сообщает Report, об этом заявила мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

По ее словам, этот форум занимает особое место в ее сердце, поскольку идея его проведения в Азербайджане была впервые предложена в период, когда она занимала пост исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

"Наблюдать, как этот форум превратился в крупную региональную площадку, объединяющую правительства, мэров и партнеров со всей страны, действительно вдохновляет. Я высоко ценю усилия Азербайджана по воплощению этой идеи в жизнь и ваше неизменное лидерство в продвижении новой повестки в регионе. Тема нынешнего форума - "Устойчивость к изменению климата и здоровые города" - как нельзя более актуальна", - отметила мэр.