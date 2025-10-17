Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии "локальное-глобальное"

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 10:45
    Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии локальное-глобальное

    Инициативы, реализуемые Азербайджаном, включая многосекторные подходы к созданию устойчивых и здоровых городов, служат ярким примером практической синергии принципа "локальное-глобальное".

    Как сообщает Report, об этом заявила мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По ее словам, этот форум занимает особое место в ее сердце, поскольку идея его проведения в Азербайджане была впервые предложена в период, когда она занимала пост исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

    "Наблюдать, как этот форум превратился в крупную региональную площадку, объединяющую правительства, мэров и партнеров со всей страны, действительно вдохновляет. Я высоко ценю усилия Азербайджана по воплощению этой идеи в жизнь и ваше неизменное лидерство в продвижении новой повестки в регионе. Тема нынешнего форума - "Устойчивость к изменению климата и здоровые города" - как нельзя более актуальна", - отметила мэр.

    Национальный градостроительный форум Азербайджан Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф

    Последние новости

    11:00

    Представитель НОК: Азербайджан увеличивает число профессиональных кадров в сфере безопасного спорта

    Индивидуальные
    10:59

    Мальдивы переходят к стратегической политике переселения из-за климатических рисков

    Инфраструктура
    10:57

    Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерства

    Внешняя политика
    10:52

    Кирсти Бурроуз: НОК Азербайджана объединяет общество для защиты безопасности в спорте

    Индивидуальные
    10:49

    Саудовская Аравия и США могут заключить соглашение о военном сотрудничестве

    Другие страны
    10:45

    Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии "локальное-глобальное"

    Инфраструктура
    10:40
    Фото

    Сабина Алиева встретилась с президентом Мальты

    Внутренняя политика
    10:38
    Фото

    Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделений

    Армия
    10:32
    Фото

    ЦБА и ВБ обсудили расширение финансовой инклюзивности

    Финансы
    Лента новостей