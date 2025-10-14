Масим Мамедов: Первый этап восстановления Лачына удалось завершить за три года

Первый этап восстановления Лачынского района удалось завершить в течение последних трех лет, что превратило его в центр международного сотрудничества и культурного диалога.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента в Лачыне Масим Мамедов на 30-й юбилейной выставке Baku Build – 2025 и 5-й выставке Rebuild Karabakh – 2025 в Баку.

По его словам, за этот период построены 3 новых населенных пункта и 3 села, более 30 новых предприятий, введены в эксплуатацию международный аэропорт и гостиничный комплекс. "Безусловно, это лишь малая часть глобальных проектов.

Помимо этого, он отметил, что предпринимаются шаги по формированию туристической инфраструктуры: "Это включает строительство гостиницы, а также современной канатной дороги. Все это в будущем сможет повысить туристический потенциал региона и его привлекательность".

Мамедов также подчеркнул, что Лачын уже превратился в центр международного сотрудничества и культурного диалога. Он получил статус Культурной столицы СНГ в 2025 году и успешно реализует эту миссию. В конце ноября же ожидает большой гала-концерт, посвященный церемонии закрытия этого мероприятия.