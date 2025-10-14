Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Масим Мамедов: Первый этап восстановления Лачына удалось завершить за три года

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 11:27
    Масим Мамедов: Первый этап восстановления Лачына удалось завершить за три года

    Первый этап восстановления Лачынского района удалось завершить в течение последних трех лет, что превратило его в центр международного сотрудничества и культурного диалога.

    Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента в Лачыне Масим Мамедов на 30-й юбилейной выставке Baku Build – 2025 и 5-й выставке Rebuild Karabakh – 2025 в Баку.

    По его словам, за этот период построены 3 новых населенных пункта и 3 села, более 30 новых предприятий, введены в эксплуатацию международный аэропорт и гостиничный комплекс. "Безусловно, это лишь малая часть глобальных проектов.

    Помимо этого, он отметил, что предпринимаются шаги по формированию туристической инфраструктуры: "Это включает строительство гостиницы, а также современной канатной дороги. Все это в будущем сможет повысить туристический потенциал региона и его привлекательность".

    Мамедов также подчеркнул, что Лачын уже превратился в центр международного сотрудничества и культурного диалога. Он получил статус Культурной столицы СНГ в 2025 году и успешно реализует эту миссию. В конце ноября же ожидает большой гала-концерт, посвященный церемонии закрытия этого мероприятия.

    Лачын восстановление Карабах Rebuild Karabakh
    Məsim Məmmədov: "Laçının bərpasının I fazası başa çatıb"
    Masim Mammadov: Phase 1 of Lachin's reconstruction completed

    Последние новости

    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    11:36

    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей