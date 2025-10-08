Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена
- 08 октября, 2025
- 13:29
Чехии готова поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation.
Об этом в интервью Report заявил министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка.
М. Купка отметил, что недавний визит министра Микаила Джаббарова в Чехию предоставил ценную возможность углубить взаимопонимание и изучить направления сотрудничества в области транспорта и логистики.
"Хотя конкретные соглашения находятся на рассмотрении, обе стороны выразили заинтересованность в расширении связности и поддержке устойчивого развития инфраструктуры. Одной из перспективных инициатив является предложение Чехии поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation", - заявил министр.
М. Купка подчеркнул, что это обеспечит граждан современными и качественными транспортными решениями, а также создаст новые рабочие места непосредственно в Азербайджане.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.