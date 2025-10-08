Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Инфраструктура
    • 08 октября, 2025
    • 13:29
    Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена

    Чехии готова поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation.

    Об этом в интервью Report заявил министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка.

    М. Купка отметил, что недавний визит министра Микаила Джаббарова в Чехию предоставил ценную возможность углубить взаимопонимание и изучить направления сотрудничества в области транспорта и логистики.

    "Хотя конкретные соглашения находятся на рассмотрении, обе стороны выразили заинтересованность в расширении связности и поддержке устойчивого развития инфраструктуры. Одной из перспективных инициатив является предложение Чехии поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation", - заявил министр.

    М. Купка подчеркнул, что это обеспечит граждан современными и качественными транспортными решениями, а также создаст новые рабочие места непосредственно в Азербайджане.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

    Азербайджан Чехия Бакинский метрополитен поезда Мартин Купка

