Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена

Чехии готова поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation.

Об этом в интервью Report заявил министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка.

М. Купка отметил, что недавний визит министра Микаила Джаббарова в Чехию предоставил ценную возможность углубить взаимопонимание и изучить направления сотрудничества в области транспорта и логистики.

"Хотя конкретные соглашения находятся на рассмотрении, обе стороны выразили заинтересованность в расширении связности и поддержке устойчивого развития инфраструктуры. Одной из перспективных инициатив является предложение Чехии поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation", - заявил министр.

М. Купка подчеркнул, что это обеспечит граждан современными и качественными транспортными решениями, а также создаст новые рабочие места непосредственно в Азербайджане.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.