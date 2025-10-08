Министр транспорта: Чехия внимательно следит за развитием Зангезурского коридора - ИНТЕРВЬЮ

Чешская Республика рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партнеров в сфере транспортной и логистической связности на евразийском пространстве. В фокусе сотрудничества - развитие инфраструктуры, участие в проектах Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), модернизация железнодорожного и городского транспорта, а также укрепление взаимодействия в авиационной и портовой отраслях.

О приоритетах Чехии, перспективах развития Среднего коридора, интересе к азербайджанской инфраструктуре и новых форматах двустороннего взаимодействия в эксклюзивном интервью Report рассказал министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка.

Представляем интервью читателям:

- Какие конкретные соглашения были достигнуты в сфере транспорта или логистики по итогам недавнего визита министра экономики Азербайджана Михаила Джаббарова в Чешскую Республику? Какие перспективы открываются для двустороннего сотрудничества?

- Недавний визит министра Михаила Джаббарова в Чехию предоставил ценную возможность углубить взаимопонимание и изучить направления сотрудничества в области транспорта и логистики. Хотя конкретные соглашения находятся на рассмотрении, обе стороны выразили заинтересованность в расширении связности и поддержке устойчивого развития инфраструктуры.

Одной из перспективных инициатив является предложение Чехии поставить трамваи и новые поезда для Бакинского метрополитена от компании ŠKODA Transportation, что обеспечит современными и качественными транспортными решениями граждан и создаст новые рабочие места непосредственно в Азербайджане.

- Каковы приоритеты Чехии в отношении участия в развитии Среднего коридора как альтернативного пути евразийского транзита? Планируется ли участие в новых или текущих проектах, в том числе совместно с Азербайджаном и другими странами региона?

- Чешская Республика признает стратегическое значение Среднего коридора как устойчивого и надежного маршрута для евразийского транзита. Нашим приоритетом является поддержка мультимодальных транспортных решений и участие в соответствующих проектах, включая сотрудничество с Азербайджаном и другими региональными партнерами.

Чешские компании ранее участвовали в проекте железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и сохраняют интерес к будущему сотрудничеству. Средний коридор особенно важен, поскольку он предлагает маршрут в обход России.

- Существует ли в настоящее время стратегическое сотрудничество между чешскими логистическими и портовыми операторами (включая крупные европейские хабы, такие как порт Гамбурга) и Бакинским международным морским портом? Каковы перспективы развития такого сотрудничества?

- Чехия приветствует инициативы по укреплению сотрудничества между логистическими операторами и портовой инфраструктурой, включая крупные европейские хабы. Мы видим потенциал в развитии связей с Бакинским международным морским портом, особенно в контексте Среднего коридора и транзита из Восточной Азии в Европу.

- Рассматривает ли Чехия возможность участия в проектах в свободной экономической зоне Алят? Насколько велик интерес к логистическому, транзитному и инвестиционному потенциалу данного хаба?

- Чешская Республика внимательно следит за развитием свободной экономической зоны Алят и признает ее потенциал как регионального логистического и инвестиционного хаба. Возможности для сотрудничества изучаются в соответствии с нашими стратегическими интересами в области связности и инноваций.

Проект также представляется потенциальным инвесторам в Чехии, что отражает нашу заинтересованность в создании взаимовыгодных партнерств.

- Планируется ли расширение прямого авиасообщения между Баку и Прагой или другими чешскими городами? Насколько заинтересована Чехия в развитии воздушного сообщения с Азербайджаном - как в пассажирском, так и в грузовом секторах?

- Укрепление авиасообщения между Азербайджаном и Чешской Республикой является предметом общего интереса. Несмотря на то, что в настоящее время количество рейсов ограничено, мы открыты для переговоров с заинтересованными сторонами с целью расширения пассажирских и грузовых авиаперевозок. Развитие в этой сфере имеет ключевое значение не только для бизнеса, но и для туризма и культурного обмена.

- Какова позиция Чехии по проекту Зангезурского коридора? Рассматривается ли он как фактор, способный повлиять на евразийскую логистику и транспортную политику Европейского союза?

- Чешская Республика поддерживает инициативы, способствующие региональной связности и стабильности. Мы внимательно следим за развитием Зангезурского коридора, особенно в свете последних событий и продолжающихся трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и Соединенными Штатами.

- Проявляют ли интерес чешские транспортные или строительные компании к участию в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана? Есть ли уже обсуждаемые или предварительно согласованные формы сотрудничества в этой сфере?

- Чешские транспортные и строительные компании имеют давние традиции международного сотрудничества. Мы открыты к изучению возможностей взаимодействия в развитии транспортной инфраструктуры в Азербайджане в рамках международных соглашений и при наличии взаимного интереса.

- Участвуют ли азербайджанские компании в проектах по строительству или модернизации транспортной инфраструктуры в Чехии? Насколько велик потенциал расширения такого сотрудничества?

- Чешская Республика приветствует международное участие в развитии своей инфраструктуры. В настоящее время азербайджанские компании не задействованы в крупных проектах, однако мы видим потенциал для расширения сотрудничества.

Чехия активно развивает проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), что может предоставить возможности для азербайджанских компаний, особенно в консорциуме с чешскими фирмами. Турецкие компании уже участвуют в тендерах как в сфере инфраструктуры, так и в производстве подвижного состава.

- Рассматривается ли возможность сотрудничества между Чехией Азербайджаном в области космических технологий, включая спутниковую связь, навигационные системы и дистанционное зондирование Земли?

- Чешская Республика активно развивает свой космический сектор и придает большое значение международному сотрудничеству. Мы открыты к изучению совместных инициатив с Азербайджаном в области спутниковой связи, навигационных систем и технологий наблюдения за Землей.

Обе страны стремятся занять свое место в освоении космоса и обладают значительным потенциалом для взаимодействия как в бизнесе, так и в научной сфере.