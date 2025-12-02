Марта Кос: ЕС предлагает создание четырехсторонней группы для развития Среднего коридора

Европейский союз обсуждает создание специальной четырехсторонней группы в составе Азербайджана, Турции, Армении и Европы для лучшей организации транспортной связности между Востоком и Западом.

Об этом, отвечая на вопрос Report о том, что готов сделать ЕС для развития Среднего коридора, заявила верховный комиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, "Маршрута Трампа" (коридор TRIPP) – это одна из составляющих транспортной связности, но его необходимо соединить с Западом и Востоком.

"Мы начали этот процесс в октябре на министерской встрече в Люксембурге, затем продолжили обсуждение на форуме в Ташкенте. Я надеюсь, что в скором времени мы выйдем на более конкретные решения", - отметила Кос.

Она подчеркнула, что ЕС может сделать очень многое в области транспортного сообщения на Южном Кавказе, и все это стало возможным благодаря установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

"Я только что вернулась с инвестиционного форума в Ташкенте, где мы обсуждали эти вопросы. Я инициировала создание специальной платформы, которая объединит правительства, международные финансовые институты и частный сектор", - сказала Кос, добавив, что одних бюджетных ресурсов недостаточно - необходим приток частных инвестиций.

По ее словам, речь идет, в основном, о диверсификации южного направления Транскаспийского транспортного маршрута. "Один из представителей европейских компаний сказал мне: постройте инфраструктуру, а мы займемся бизнесом. Мы умеем работать и зарабатывать, но нам нужна инфраструктура. Именно это мы и предлагаем создать сейчас", - подчеркнула еврокомиссар.