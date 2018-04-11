Маршрут поезда Баку-Харьков будет продлен до станции Киев

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С 21 апреля маршрут пассажирского поезда номер 369-370 Баку-Харьков будет продлен до станции Киев.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги", новый поезд 369-370 Баку-Киев будет проезжать через станции Харьков, Полтава, Миргород и Любны.

Поезд будет отправляться из Баку раз в неделю по четвергам в 01:35, прибывать в Киев, начиная с 23 апреля, по понедельникам в 11.46, и в тот же день в 14.37 отправляться обратно. Поезд Баку-Киев-Баку будет прибывать на станцию Баку, начиная с 26 апреля, по четвергам в 04.10.