Мариам Квривишвили: Средний коридор - платформа для тесного сотрудничества стран

Средний коридор сегодня - это не просто транспортный маршрут, а платформа для тесного сотрудничества стран региона.

Как сообщает Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на V Тбилисском форуме Шелкового пути.

По ее словам, значение проекта выходит далеко за рамки логистики.

"Средний коридор уже перестал быть просто техническим маршрутом. Он превратился в проект, объединяющий страны, создающий возможности для прямого диалога и совместного развития", - подчеркнула она.

Министр добавила, что успех коридора основан на коллективных усилиях государств: "Изменения возможны только при единстве целей. Мы вместе решаем возникающие вопросы и продолжаем расти. Средний коридор силен тем, что каждая страна работает не только для себя, но и для партнеров".