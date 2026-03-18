    Мамедов: Азербайджан сформировал потенциал в сфере организации мероприятий

    Азербайджан формирует и экспортирует опыт в сфере организации масштабных мероприятий.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор операционной компании "WUF13 Азербайджан" Адиль Мамедов в ходе презентации госстандарта "AZS ISO 20121:2026 Системы управления устойчивым развитием мероприятий".

    "Азербайджан не ограничивается исключительно проведением мероприятий, а сформировал значительный институциональный и профессиональный кадровый потенциал в этой сфере. Проведение в нашей стране такого глобального мероприятия, как COP29, а также предстоящего крупнейшего неполитического мероприятия ООН - WUF13, которое состоится в мае этого года, - яркие тому примеры. Если оглянуться на 10 лет назад, можно увидеть, что в организации подобных мероприятий в основном участвовали иностранные специалисты. За эти годы нам удалось накопить опыт, освоить международные стандарты и сформировать квалифицированный человеческий капитал в данной области", - сказал Мамедов.

    Он добавил, что азербайджанские специалисты сегодня играют ведущую роль в организации масштабных мероприятий.

    "Применяемый стандарт ISO 20121:2024 - это не только технический документ, но и следующий шаг к более системной, устойчивой и соответствующей международным требованиям организации мероприятий в нашей стране. Этот стандарт также является важным этапом в систематизации накопленного опыта и его передаче будущим поколениям. Как и во всех сферах экономики, требования к стандартизации в области организации мероприятий постоянно растут. Адаптация и применение такого стандарта впервые в нашей стране имеют особое значение. Этот процесс, несомненно, создает новые возможности для местных специалистов", - отметил он.

    Как сообщалось, WUF13 состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

    Adil Məmmədov: "Azərbaycan tədbir təşkilatçılığı sahəsində təcrübə ixrac edir"
