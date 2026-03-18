İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Adil Məmmədov: "Azərbaycan tədbir təşkilatçılığı sahəsində təcrübə ixrac edir"

    İnfrastruktur
    • 18 mart, 2026
    • 10:42
    Adil Məmmədov: Azərbaycan tədbir təşkilatçılığı sahəsində təcrübə ixrac edir

    Azərbaycan tədbir təşkilatçılığı sahəsində təcrübə ixrac edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) üzrə Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov "AZS ISO 20121:2026 Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının təqdimatında bildirib.

    O, qeyd edib ki, ölkəmiz tədbirlərin keçirilməsi ilə məhdudlaşmayıb, eyni zamanda bu sahədə ciddi institusional və peşəkar kadr potensialı formalaşdırıb: "COP29 kimi qlobal bir tədbirin ölkəmizdə keçirilməsi, ardınca bu ilin may ayında baş tutacaq BMT-nin ən böyük qeyri-siyasi tədbiri – WUF13 bunun bariz nümunələridir. Əgər biz 10 il əvvələ nəzər salsaq, belə tədbirlərin təşkili zamanı əsasən xarici mütəxəssislərin cəlb olunmasını görərdik. Bu illər ərzində təcrübə qazanmaq, beynəlxalq standartları mənimsəmək və sözügedən sahədə bacarıqlı insan kapitalını formalaşdırmaq imkanımız oldu. İndi isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Son illər keçirilən beynəlxalq tədbirlər göstərir ki, biz artıq öyrənən tərəf deyilik. Azərbaycan mütəxəssisləri irimiqyaslı tədbirlərin təşkilində aparıcı rol oynayır".

    İcraçı direktor əlavə edib ki, Azərbaycan tədbir təşkilatçılığı sahəsində ev sahibliyi olmaqla yanaşı, həm də təcrübə ixrac edən ölkələrdən birinə çevrilib: "Məhz bu kontekstdə bugünkü tədbirin əhəmiyyəti daha da artır. Tətbiq olunan ISO 20121:2024 standartı yalnız texniki sənəd deyil, ölkəmizdə tədbirlərin daha sistemli, daha dayanıqlı və beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə təşkil olunması istiqamətində atılmış növbəti addımdır. Əminliklə demək olar ki, sözügedən standartın qəbul olunması və tətbiqi gələcəkdə Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq tədbirlərin təşkilində öz töhfəsini verəcək və yerli mütəxəssislərin fəaliyyətini vahid yanaşmada formalaşdırmasına xidmət edəcək. Bu standart həm də bizim bu günə qədər qazandığımız təcrübənin sistemləşdirilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından mühüm addımdır. İqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, tədbirlərin təşkili sahəsində də standartlaşmaya olan tələblər getdikcə artır. Belə standartın ölkəmizdə ilk dəfə adaptasiyası və tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu proses, şübhəsiz ki, yerli mütəxəssislər üçün də yeni imkanlar yaradır".

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, tədbirlərin təşkil edilməsində də standartlaşmaya olan tələblər getdikcə artır: "AZS ISO 20121:2026 Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının ölkəmizdə ilk dəfə olaraq adaptasiyası və tətbiq olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. "Bu proses şübhəsiz ki, yerli mütəxəssislər üçün də yeni imkanlar yaradır. Tətbiq olunan ISO 20121:2014 standartı yalnız texniki sənəd deyil, ölkədə tədbirlərin daha sistemli, daha dayanıqlı və beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə təşkil olunması istiqamətində atılmış növbəti addımdır".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti Adil Məmmədov
    Мамедов: Азербайджан сформировал потенциал в сфере организации мероприятий

    Son xəbərlər

    11:24

    Vüqar Şükürov: "Azərbaycanın güləş hakimləri ədalətli qərarları ilə dünyaya səs salıblar" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:23

    Azərbaycan yeni dövlət standartlarının qəbulunu son 4 ildə 10 dəfə artırıb

    Biznes
    11:22

    İki ay ərzində narkotiklə bağlı 529 nəfər tutulub, 8-i xarici vətəndaşdır

    Hadisə
    11:20

    Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:19

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyat çərçivəsində 1765 cinayət faktı aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    11:14

    AFFA-nın baş katibinin müşaviri Frank De Blekere "Barselona" – "Nyukasl" oyununa təyinat alıb

    Futbol
    11:13

    Azərbaycan şəhərsalma üzrə milli standartlarını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırır

    İnfrastruktur
    11:06

    "Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının əsas prinsipləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:02

    Vətən müharibəsinin 270 qazisi reabilitasiya olunaraq əvvəlki sağlamlıqlarına qovuşub

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti