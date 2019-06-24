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Глава МИД: Болгария может участвовать в проекте Баку-Тбилиси-Карс

Мамедъяров: Болгария может участвовать в проекте Баку-Тбилиси-Карс
© Report/ Firi Salim

Азербайджан и Болгария сотрудничают в рамках соглашения О стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на совместной с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой пресс-конференции в Баку.

"Мы с моей коллегой обсудили вопросы сотрудничества между нашими странами, в частности взаимодействие в области политики и экономики. Мы сотрудничаем в рамках соглашения О стратегическом партнерстве", - отметил Мамедъяров.

Министр также подчеркнул, что Болгария является активным участником региональных проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана.

"Речь идет о самых важных энергетических и транспортных проектах. Часть Южного газового коридора проходит через территорию Болгарии. Она также может участвовать в проекте Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Э.Мамедъяров.

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