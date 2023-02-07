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Lufthansa Technik и AZAL заключили контракт на комплексное техобслуживание

Lufthansa Technik и AZAL заключили контракт на комплексное техобслуживание Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" и Lufthansa Technik AG подписали пятилетний контракт Total Component Support (TCS) на комплексное техническое обслуживание широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner Национального авиапере
Инфраструктура
7 февраля 2023 г. 17:30
Lufthansa Technik и AZAL заключили контракт на комплексное техобслуживание

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" и Lufthansa Technik AG подписали пятилетний контракт Total Component Support (TCS) на комплексное техническое обслуживание широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner Национального авиаперевозчика страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Соглашение, вступающее в силу с 1 мая, существенно повысит эффективность технической деятельности AZAL. Его преимуществом станет доступ авиакомпании к круглосуточной системе поддержки Lufthansa Technik.

Контракт также предусматривает предоставление AOG услуг (Aircraft On Ground), гарантирующих в максимально сжатые сроки обеспечение транспортировки компонентов самолетам авиаперевозчика.

Контракт, являющийся важным стратегическим шагом по предоставлению сервисного и технического обслуживания воздушным судам, адаптирован под запланированное расширение флота авиакомпании.

"Обеспечение безопасности полетов является наивысшим приоритетом "Азербайджанских авиалиний". Подписание соглашения с ведущим поставщиком авиационных компонентов Lufthansa Technik является еще одним примером этого", - сообщил первый вице-президент AZAL Самир Рзаев.

"Для нас большая честь поддерживать "Азербайджанские авиалинии" на пути их роста благодаря надежной поддержке по компонентам, для нас также особенно важно обслуживать их флагманские самолеты. Данным контрактом Lufthansa Technik подтверждает свою безупречную репутацию надежного партнера в мировой индустрии по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) компонентов воздушных судов, а также еще больше расширяет свою долю рынка в СНГ", - отметил вице-президент по продажам и услугам в Центральной Европе и СНГ Андреас ван де Куил.

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Версия на английском языке ФотоLufthansa Technik to provide component services for Azerbaijan Airlines
Версия на азербайджанском языке Фото"Lufthansa Technik” AZAL-a komponent dəstəyi xidmətləri göstərəcək

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