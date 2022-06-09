Lufthansa и Eurowings отменили более тысячи рейсов из-за нехватки персонала

Lufthansa отменила около 900 рейсов по Германии и Европе в июле из-за нехватки персонала. Кроме того, будет отменено несколько сотен рейсов, осуществляемых ее дочерней компанией Eurowings.

Lufthansa отменила около 900 рейсов по Германии и Европе в июле из-за нехватки персонала. Кроме того, будет отменено несколько сотен рейсов, осуществляемых ее дочерней компанией Eurowings.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, отменяются рейсы, запланированные на пятницу и выходные дни. В общей сложности отмены затронут около 5% перелетов в эти дни.

Lufthansa и Eurowings не единственные авиакомпании, которые столкнулись с такой проблемой.

За последние недели целый ряд авиакомпаний, включая British Airways, EasyJet, Ryanаir, Wizz Air, были вынуждены отменить в общей сложности несколько сотен рейсов. Компания Swissport, управляющая 285 аэропортами по всему миру, сообщила, что за время пандемии число ее сотрудников снизилось почти на треть (на 20 тыс.), так что этим летом она планирует нанять 30 тыс. новых работников.